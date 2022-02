Frattaminore – Controlli della polizia: ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore ed in particolare in via Giovanni XXIII, via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 159 persone, di cui 34 con precedenti di polizia e controllati 102 veicoli.