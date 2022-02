Napoli – Tenta di sfilare uno smartphone ad un passante, denunciato tunisino

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato che, poco prima, uno di esse era stata vittima di un tentativo di furto del cellulare da parte di un uomo che stavano inseguendo.

La vittima ha indicato ai poliziotti il malvivente in fuga che è stato raggiunto e bloccato.

Un 26enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per tentato furto e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.