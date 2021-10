Fiorentina- Napoli: 1-2. Spalletti ingrana la settima in rimonta: espugnato il Franchi e consolidato il primato solitario

Il Napoli batte la Fiorentina al Franchi per 2-1, Lozano (38°) e Rrahmani (5o°) ribaltano l’iniziale vantaggio viola di Martinez Quarta (28°). Vittoria molto sofferta, ma meritata per gli azzurri che, rispetto alle gare fino ad ora giocate, soffrono all’inizio a centrocampo, soprattutto per un pressing alto impostato da mister Italiano. Il vantaggio della Fiorentina arriva da azione d’angolo: la palla arriva a Vlaovic, che serve a centro area Martinez Quarta, che non sbaglia. Subita la rete dello svantaggio gli azzurri reagiscono bene, cercando sempre più negli spazi Osimhen. Ed è proprio da una volata dell’attaccante nigeriano che arriva il rigore da cui poi scaturisce il pareggio: Dragowski dice due volte no a Insigne, ma nulla può sul diagonale di Lozano. Nella ripresa il Napoli entra meglio in campo e trova il vantaggio al 50°: schema da palla da fermo, che imbambola la difesa viola e lascia Rrahmani libero di insaccare. Al 62° gli azzurri mancano clamorosamente il tris: Osimhen la mette al centro per Elmas, che solo davanti alla porta, manca incredibilmente la palla. Settima vittoria per il Napoli targato Spalletti, che con 21 chiude prima della seconda sosta in testa a punteggio pieno. Vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale: non era facile ribaltare una gara in trasferta, all’indomani di una sconfitta immeritata in Europa League.

Tabellino

Fiorentina- Napoli: 1-2 (p.t. 1-1)

FIORENTINA: Dragowski, Odriozola (77′ Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura (77’Kokorin), Pulgar (65′ Torreira), Duncan (77′ Maleh), Callejon (56′ Sottil), Nico Gonzalez, Vlahovic. All. Italiano

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (84′ Mertens), Anguissa, Zielinski (57′ Elmas), Lozano (57′ Politano), Insigne (70′ Demme), Osimhen (84′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 28′ Quarta, 39′ H. Lozano, 50′ A. Rrahmani

Note: ammoniti Bonaventura, Pulgar, Anguissa, Mario Rui, Demme