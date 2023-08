Ferragosto in Campania- Gli eventi in programma

di Cristina Basso

Gli eventi del Ponte di Ferragosto in Campania

Spettacoli teatrali, concerti, mostre, djset e illusionismi si uniscono in un caleidoscopio di eventi che animeranno il ponte di Ferragosto in tutta la Campania. Quattro giorni densi di appuntamenti, compongono un affascinante mosaico per ogni fascia d’età e preferenza.

Il panorama musicale del fine settimana si presenta ricco e vario. Peppe Barra offrirà la sua teatralità a Fontanarosa, Amedeo Minghi regalerà successi pop anni ’70 e ’80 a Teora, mentre il reggae di Jovine animerà Villammare e Marina rei si esibirà a Lacedonia. Tony Tammaro sarà a esibirà a Squille, Andrea Sannino a Ercolano e Maria Nazional, salirà sul palco la sera di Ferragosto in Piazza del Plebiscito nell’ambito della rassegna “Restate a Napoli”, curata dal Comune e diretta da Lello Arena.

Ancora a Ferragosto, a Porta Capuana, Ciccio Merolla, sempre più in voga grazie al successo di “Malatia”, si esibirà in concerto insieme a Valentina Stella in onore della Madonna Assunta. Roberto Colella, leader de La Maschera e Lello Arena, animeranno la la serata a Piazza del Plebiscito, introdotti dl rapper Peppoh. A Roccamonfina invece si ballerà sulle note coinvolgenti di Enzo Avitabile.

Achille Lauro e Tananai saranno protagonisti dell’Avellino Summer Festival il 16 agosto mentre Rocco Hunt canterà al teatro Negombo di Ischia.

Anche musei, parchi, castelli, ville e giardini apriranno le loro porte sia il 14 che il 15 agosto. In particolare, la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli accoglierà i visitatori durante la celebrazione della Madonna Assunta e, dalle 20.30, risuonerà di musica sacra grazie al Coro Suaviternova diretto dal maestro Pietro Biancardi. Al Pan, Palazzo Arti Napoli le opere del pittore e scultore Nicola Rivelli saranno esposte in “Dalla Muraglia al Vesuvio”, accanto a “Amazing Naples. Napoli, sogno dei sogni et mes rêves de bonheur” dell’artista francese Christophe Mourey, un tributo poliedrico alla città.

Infine nel nuovo “Museo delle Illusioni”ospitato nella chiesa delle Crocelle ai Mannesi si potrà fare esperienza delle illusioni della realtà attraverso settanta installazioni con elementi di fisica, distorsioni ottiche e trovate sceniche.