Falso allarme bomba su volo Helvetic Airways: aereo evacuato

Falso allarme bomba all’aeroporto di Zurigo-Kloten. Oggi la Polizia cantonale è entrata in azione per passare al setaccio un velivolo proveniente da Varsavia che era stato oggetto di minacce. Tuttavia, durante la perquisizione del volo LX1343, non è emerso nulla di sospetto. Secondo quanto comunicato nel pomeriggio dalle forze dell’ordine, poco prima delle 11.30 è pervenuta una minaccia riguardante l’aereo decollato dalla capitale polacca alle 09:55 e con destinazione Kloten. L’apparecchio è poi atterrato senza problemi sulla pista 14 e, verso le 13:15, i passeggeri e l’equipaggio hanno potuto lasciarlo. I successivi controlli a bordo, effettuati dagli specialisti, non hanno portato alla luce alcun pericolo concreto. L’operazione di polizia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata confermata anche da Helvetic Airways, la compagnia coinvolta. La sicurezza dei viaggiatori e del personale è sempre stata garantita, assicura la polizia zurighese.