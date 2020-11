Europa League – Pari del Milan a Lille

Un buon punto per il Milan in casa del Lille, Rossoneri che restano così secondi nel Gruppo H a una lunghezza dalla squadra francese dopo l’1-1 firmato da Samu Castillejo e Jonathan Bamba nella ripresa.

Senza l’infortunato Zlatan Ibrahimović, il peso dell’attacco rossonero è tutto sulle spalle di Ante Rebić con Jens Petter Hauge, Hakan Çalhanoğlu e Sam Castillejo a sostegno e Sandro Tonali e Ismaël Bennacer a dirigere le operazioni a centrocampo.

Il primo tempo scorre via senza grosse occasioni, solo potenziali pericoli come quando Hauge spreca una ripartenza tre contro uno, facendosi intercettare il passaggio decisivo per Rebić, tutto solo al centro dell’area. Dall’altra parte Gianluigi Donnarumma alza sopra la traversa un’insidiosa conclusione di Ronald Araújo.

Dopo un primo tempo di scarse emozioni, il secondo si apre con il vantaggio del Milan: Tonali traccia dalla metà campo difensiva un pregevole filtrante per lo scatto in profondità di Rebić: l’attaccante croato, inseguito da Fonte, entra in area e sceglie l’assist per l’accorrente Castillejo, che anticipa Reinildo Mandava e batte Mike Maignan con un comodo tap-in di sinistro.

Il Milan ci riprova poco dopo: Hauge arpiona un pallone difficile sulla trequarti e serve in area Çalhanoğlu: il numero 10 tenta la conclusione da posizione defilata, ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Intorno all’ora di gioco lo stesso Çalhanoğlu lascia spazio al 21enne Brahim Díaz, Rebić al 18enne Lorenzo Colombo.

Passa una manciata di minuti e il Lille pareggia: sugli sviluppi di una rimessa laterale, una serie di tocchi di prima dei giocatori del LOSC, l’ultimo dei quali di David, permette a Bamba di trovare una conclusione forte e angolata che non lascia scampo a Donnarumma.

La sfida resta equilibrata con poche occasioni fino al fischio finale. Finisce 1-1. Il Milan resta secondo a un punto del Lille, ma lo Sparta Praga si avvicina a una sola lunghezza dai rossoneri.

Fonte UEFA.com