Serie A – Il Milan prova la fuga, ok Napoli e Inter. Flop Atalanta e Lazio, frena ancora la Juve

Non sono mancati i risultati a sorpresa nella 9° giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato frena di nuovo la Juventus, che non va oltre l’1-1 in casa del Benevento. I bianconeri, nell’occasione senza Cristiano Ronaldo, non riescono ad alzare i giri del motore risultando lontani parenti della squadra che per nove anni di fila ha dominato il campionato. Fatica a ritrovarsi anche l’Atalanta che, dopo la bella vittoria di Anfield, perde malamente 2-0 in casa contro un Verona anche quest’anno tra le sorprese del campionato. Ritrova la via del successo invece l’Inter dopo la delusione Champions. I nerazzurri rifilano un netto 3-0 al Sassuolo al Mapei Stadium agganciando proprio i neroverdi. Anche senza Ibrahimovic continua la marcia vincente del Milan che ora prova la fuga scudetto. I rossoneri sconfiggono 2-0 la Fiorentina a San Siro e si portano a + 5 su Inter e Sassuolo seconde. Male la Lazio, che perde 3-1 in casa contro l’Udinese e si allontana dalla zona Champions. Torna a sorridere il Napoli, che travolge 4-0 la Roma al San Paolo e agguanta i giallorossi e la Juventus a quarto posto. Successo importante in chiave salvezza per il Bologna, che al Dall’Ara batte 1-0 il Crotone relegando i calabresi sempre all’ultimo posto. Chiudono il turno i posticipi Genoa-Parma e Torino-Sampdoria.