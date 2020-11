Europa League – La Roma batte il Cluj e si qualifica

La Roma passa sul campo del Cluj e, con due turni di anticipo, conquista la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Europa League. Allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu i Giallorossi passano 2-0 e restano in testa al Gruppo A, imbattuti: sono l’autorete di Gabriel Debeljuh e il rigore di Jordan Veretout a firmare il blitz in Transilvania della squadra di Paulo Fonseca.

Contro i campioni di Romania, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, la Roma si è presentata con una formazione inedita, specie in difesa visto l’impiego tra i tre centrali di Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Malgrado questo, i Giallorossi sono riusciti a chiudere con la porta inviolata e soprattutto a far loro l’intera posta in palio, ottenendo la quinta vittoria di fila e l’undicesimo risultato utile consecutivo.

Nel primo tempo la Roma ha la migliore occasione alla mezzora, quando Amadou Diawara pesca in area Borja Mayoral: lo spagnolo opta per la soluzione incrociata, ma trova l’opposizione di Cristian Bălgrădean.

La sfida si sblocca nella ripresa. Su una punizione calciata da Veretout, in campo al posto di Lorenzo Pellegrini, la deviazione dell’attaccante croato Debeljuh è maldestra e inganna Bălgrădean: 1-0 per i Giallorossi.

Il portiere di casa si oppone con bravura a Borja Mayoral, pescato dal connazionale Gonzalo Villar, poi al 65’ arriva il raddoppio. Bălgrădean ferma in uscita Henrikh Mkhitaryan ma travolge il talento armeno, inducendo l’arbitro ad assegnare il rigore: dal dischetto, Veretout trasforma con la consueta freddezza.

La squadra di Fonseca si divora il tris con Bruno Peres, che spara alle stelle dopo la splendida iniziativa di Tommaso Milanese. Dalla parte opposta, a sei minuti dall’intervallo, si fa notare anche Pau López, che si accartoccia e neutralizza il tentativo di Michaël Pereira.

C’è tempo anche per l’esordio europeo di Filippo Tripi, che entra al posto di Carles Pérez: la sfida finisce 2-0 per la Roma, che si qualifica con 180 minuti ancora da giocare. Se giovedì prossimo i Giallorossi otterranno un risultato positivo con lo Young Boys, arriverà anche il matematico primato nel girone.

