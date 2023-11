Ercolano/Portici/Torre del Greco – 14enne con manganello e due giovani con droga, il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Non pensavo fosse illegale. E’ quello che un 14enne di San Sebastiano al Vesuvio ha ripetuto più volte ai Carabinieri.

A pochi minuti dalla mezzanotte, i militari della stazione di Portici lo hanno visto armeggiare con uno sfollagente.

Era in Piazza Poli con alcuni coetanei e stava mostrando loro come brandeggiare un manganello telescopico in ferro, simulando le movenze di uno spadaccino.

Quando si è accorto della pattuglia l’ha prima nascosto alle sue spalle, poi l’ha consegnato.

Il giovane è stato denunciato e riaffidato ai genitori.

Nel bilancio dei controlli del sabato sera anche altro.

A Torre del Greco, arrestato un 19enne del posto per spaccio di droga. I carabinieri della sezione radiomobile lo hanno visto cedere una stecchetta di hashish in cambio di 20 euro.

Quando è stato fermato, il giovane portava con se un bilancino di precisione. Nella sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione, i carabinieri hanno trovato altre 3 dosi della stessa sostanza e 150 euro ritenuti provento illecito.

Il 19enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 18enne del posto. Controllato in via San Vito è stato trovato in possesso di 27 grammi di hashish e 118 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione un’altra stecca della stessa sostanza e 712 euro.

Nello stesso comune, durante una perquisizione in una palazzina in vico Sant’Anna, i militari hanno rinvenuto 80 grammi di cocaina. Era nascosta sul cornicione di un lastrico solare, accessibile all’intero condominio.

La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.