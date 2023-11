Napoli – Controlli della polizia a Chiaia: il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Chiaia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 42 persone, controllati 7 veicoli e un esercizio commerciale la cui titolare è stata sanzionata per mancanza di nulla osta di impatto acustico e per aver posizionato tavoli e sedie su pedane metalliche senza la prescritta autorizzazione ed ancora personale dell’ASL Napoli 1 ha imposto il fermo di produzione per celiaci per mancanza di requisiti.

Ancora, gli operatori hanno denunciato il marito della titolare dell’attività commerciale per accensioni ed esplosioni pericolose poiché nella serata del 3 novembre scorso aveva acceso degli artifici pirotecnici sulla pubblica via senza averne titolo.

Inoltre, due persone sono state denunciate per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per inottemperanza al provvedimento del Questore di lasciare il territorio nazionale; sono state, altresì, controllate 8 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.