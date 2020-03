Ercolano – Il Comune aderisce al progetto “Lontani ma vicini”

In tempi di Coronavirus le restrizioni della socializzazione, della libertà di movimento e dell’isolamento creano notevoli disagi psicologici, ma bisogna stare calmi e pensare che si tratta di un periodo limitato.

Nonostante ciò sappiamo che non è semplice. La preoccupazione per la propria salute e quella delle persone care, l’incertezza del dopo emergenza, la lontananza forzata da genitori anziani, da nonni, i cambiamenti delle abitudini quotidiane e lavorative, rappresentano fattori di stress che stanno mettendo a dura prova la “tenuta” di molti. Stare chiusi in casa da soli o in convivenza forzata con parenti “scomodi” provoca un’ingestibile sensazione di ansia e di angoscia.

Per fronteggiare questa situazione di disagio, il Comune di Ercolano ha aderito al progetto “Lontani ma vicini” realizzato dalla Coop. Sociale L’Impronta che ha attivato e messo gratuitamente a disposizione uno sportello territoriale telefonico. Grazie a psicologi, educatori, assistenti sociali si fornirà alla cittadinanza un servizio di assistenza telefonica in modo che alla emergenza sanitaria non si aggiunga un disagio emotivo.

Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle 9,00 alle 20,00 telefonando al numero di telefono 081.197.244.46