Regione Campania – Coronavirus: in arrivo un milione di test rapidi per screening di massa

đź”´ #CORONAVIRUS, SCREENING CON IL TEST RAPIDO

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa.

L'”Antibody Determination Kit” è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage.

Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull’eventuale positivitĂ del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell’emergenza.