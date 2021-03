Ercolano – Buonajuto: “Approvata mozione per chiedere giustizia e verità per le vittime del Moby Prince”

“Oggi in Consiglio Comunale, proprio nel giorno del 77esimo anniversario della strage di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia e nel quale 82 cittadini di Ercolano persero la vita, abbiamo approvato all’unanimità una mozione per chiedere giustizia e verità per le vittime della tragedia del Moby Prince, un’altra ferita ancora aperta della comunità.