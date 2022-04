Empoli- Napoli: 3-2. Crollo verticale per gli azzurri: Spalletti sconfitto anche al Castellani

Crolla il Napoli al Castellani di Empoli: gli azzurri di Spalletti in vantaggio fino all’83’ per 2-0 escono sconfitti dal campo per 3-2. Non bastano le reti di Mertens ed Insigne che regalano il doppio vantaggio agli uomini di Spalletti per portare punti a casa: due regali di Malcuit e Meret regalano il pareggio all’Empoli, che nel finale, in contropiede, raccoglie il bottino pieno con Pinamonti, che in 4 minuti trova la doppietta personale. Partita che chiude definitivamente il discorso scudetto.

Tabellino

Empoli- Napoli: 3-2 (pt 0-1)

EMPOLI: Vicario, Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (61′ Cacace), Bandinelli (61′ Henderson), Asllani (70′ Stulac), Zurkowski, Verre (66′ Di Francesco), Cutrone (66′ Bajrami), Pinamonti. All: Andreazzoli.

NAPOLI: Meret, Zanoli (46′ Malcuit), Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano (68′ Zielinski), Mertens (77′ Politano), Insigne (85′ Ounas), Osimhen. All. Spalletti

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 44′ D. Mertens, 53′ L. Insigne, 80′ Henderson, 83′ Pinamonti, 88′ Pinamonti

Note: ammoniti Bandinelli, Zanoli, Stojanovic, Pinamonti