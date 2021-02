Emergenza Coronavirus – Speranza: “Tenere alta attenzione su sicurezza farmaci. Grazie ai Nas per operazione su oscuramento siti illegali”

“È importante tenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei farmaci e sulla loro regolare distribuzione. Per questo voglio ringraziare i Nas – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per l’operazione, condotta in sintonia con il Ministero della Salute, di oscuramento di numerosi siti web che pubblicizzavano e vendevano in modo illegale presunti medicinali anti Covid-19. Su farmaci e terapie dobbiamo fidarci della serietà e competenza dei nostri professionisti sanitari e del SSN”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.