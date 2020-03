Emergenza Coronavirus – Ryanair cancella i voli da e per l’Italia

Oggi (martedì 10 marzo) Ryanair ha annunciato la sospensione dell’intero programma di voli da / per e all’interno dell’Italia, a seguito della decisione del governo italiano di bloccare l’intero paese per contenere la diffusione del virus Covid-19. Le restrizioni saranno valide dalle 24:00 dell’11 marzo fino alle 24:00 dell’8 aprile per i collegamenti interni e dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile per tutti i voli internazionali che sugli scali in Italia. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito ryanair.com.