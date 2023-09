Dal 25 settembre il Napoli Film Festival al Grenoble

di Cristina Basso

Torna dal 25 settembre il Napoli Film Festival che celebra la sua 24esima edizione con un evento speciale, la retrospettiva dedicata a George Simenon a 120 anni dalla nascita con 5 opere diverse: “Le chat” di Pierre Granier-Deferre, “Il fondo della bottiglia” di Henry Hathaway, “La camera azzurra” di Mathieu Amalric, “Maigret” di Patrice Leconte e “L’uomo di Londra” di Bela Tarr, inedito su grande schermo.

Con proiezioni all’Istituto Francese di Napoli e nella nuova location, per la prima volta aperta al pubblico, dell’Auditorium Santa Teresa di Maurillac, il Festival diretto da Mario Violini e organizzato da WooW con l’Istituto Francese di Napoli e il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, vedrà in concorso nella sezione schermo Napoli 18 lungometraggi, mentre concorreranno al premio Vesuvio Award le opere ’ Anima In Pace” di Ciro Formisano, “Quanno Chiove” di Mino Capuano, “Bellezza Addio” di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, “Le Ragazze Non Piangono” di Andrea Zuliani, “La Luna Sott’ Acqua” di Alessandro Negrini e “Corsa Abusiva” di Andrea Bifulco.

Una sezione speciale è dedicata al Mediterraneo con la proiezione di Amira”, Il frutto della tarda estate, Mediterranean Fever e Miserere.

Saranno omaggiati anche altri due grandi del cinema di sempre Buster Keaton e Peter Bogdanovich e non mancheranno gli incontri con dibattiti, approfondimenti e percorsi tematici.