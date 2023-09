Napoli – Tris di concerti per Liberato in Piazza del Plebiscito

di Cristina Basso

Un weekend all’insegna di Liberato, il rapper partenopeo dall’identità misteriosa si esibirà infatti in ben 4 concerti consecutivi a partire da sabato 17 settembre e fino a lunedì 18 in Piazza Plebiscito. Il salotto della città è pronto per il sold out delle tre serate, a partire dalle 21.00, con i fan in grande attesa per gustare un pienone dell’artista i cui live sono sempre stati rari e improvvisati. Un’occasione per fare scorta della musica di Liberato, che pur essendosi spesso esibito sulla scena internazionale è stato più parco con la scena cittadina. Tre date dunque che promettono già molte sorprese, chi conosce l’artista sa infatti che le sue esibizioni sono sempre accompagnate da grand colpi di scena ed uscite spettacolari , come l’arrivo da mare in gommone di qualche anno fa. L’ultima serata annunciata, la quarta, è un concerto speciale nel carcere di Poggioreale in collaborazione on l’associazione IV piano, anche questa una sorpresa, un evento dal carattere sociale che svela ancora un altro voto del cantante mascherato.