Croazia – Incendio su un traghetto in rada, fiamme sotto controllo

Nel porto di Biograd na Moru, domenica intorno alle 10:30, sul traghetto della Jadrolinija “Kijevo” è scoppiato un incendio. Le fiamme sono in fase di spegnimento. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Hina, Matej Rudić ha confermato che sul traghetto non ci sono passeggeri. Secondo le prime informazioni, l’incendio è scoppiato nella cabina dell’equipaggio, sotto la plancia di comando, diffondendosi poi a quattro cabine. La nave era vuota e nessuno è rimasto ferito, ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco della contea di Zara, Rudić. Tre cabine sono sotto sorveglianza e l’incendio viene spento da nove vigili del fuoco dei vigili del fuoco pubblici di Biograd e dell’Associazione volontari dei vigili del fuoco di San Pietroburgo. Filippo e Giacobbe. Il comandante Rudić si aspetta che i vigili del fuoco mettano presto sotto controllo l’incendio nella quarta cabina. Il traghetto “Kijevo” naviga sulla linea Biograd – Tkon sull’isola di Pašman. Il Kijevo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, lungo 41 metri e largo 16, è un traghetto dedito ai trasporti locali della flotta della compagnia di navigazione croata Jadrolinija. Costruito nel 1997 da BSO a Spalato, insieme con i loro “gemelli” M / T Laslovo e M / T Ston. Come il gemello M / T Laslovo ha un nome simbolico, che ricorda la cittadina di Kijevo (Chievo in italiano), un paese che fu nella guerra degli anni ’90 distrutto completamente. Il Kijevo ha una capacità di circa 150 passeggeri e 36 automobili.