Classifica Serie C girone C. La Turris vince e vola al secondo posto in classifica

La Turris vince e vola al secondo tempo in classifica e Domenica in quel di Bari si giocherà una partita dal sapore di alta classifica.

La classifica

1) Bari 17pt

2) TURRIS 13pt

3) Monopoli 13pt

4) Virtus Francavilla 13pt

5) Foggia 12pt

6) Taranto 12pt

7) Paganese 11pt

8) Juve Stabia 10pt*

9) Palermo 9pt*

10) Catanzaro 8pt*

11) Avellino 8pt

12) Picerno 8pt

13) Campobasso 8pt

14) Monterosi Tuscia 7pt

15) Fidelis Andria 5pt*

16) Acr Messina 5Pt

17) Latina 5pt

18) Catania 4pt*

19) Potenza 7Pt

20) Vibonese 3Pt

* una partita in meno