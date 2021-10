Turris – Attiva la prevendita con il Bari

All’esito della riunione odierna del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), la S.S.C. BARI ha reso noto che a partire dalle ore 15 di oggi, giovedì 7 ottobre, è attiva la prevendita anche dei tagliandi validi per il settore ospiti dello stadio “San Nicola” in vista del match Bari-Turris, valido per l’ottava giornata del campionato di serie C, in programma domenica 10 ottobre alle ore 17,30.

Il settore ospiti sarà riservato ai soli residenti nel Comune di Torre del Greco mentre sarà vietato l’acquisto di titoli validi per gli altri settori dello stadio ai residenti nella intera provincia di Napoli.

I biglietti per il settore ospiti – al prezzo unico di euro 13,50 oltre 0,50 di diritti di prevendita – potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito TicketOne sia on-line (https://sport.ticketone.it/seatmap/47862/90600732/bari-vs-turris-serie-c) che presso i punti vendita autorizzati (possibile effettuare la ricerca attraverso il link https://www.ticketone.it/help/outlets/)

La prevendita in favore dei sostenitori della Turris terminerà tassativamente alle ore 19 di sabato 9 ottobre.