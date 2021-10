Cina – Parte la vaccinazione per i bambini di 3-11 anni

In Cina i bambini dai tre anni in su inizieranno a ricevere i vaccini contro il Covid-19. Il 76% della popolazione nel Paese ha intanto ormai completato il ciclo di vaccinazione. Le autorità di Pechino stanno continuando a seguire la politica di tolleranza zero nei confronti del Covid e a misurarsi con gli ultimi focolai.