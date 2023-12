Cina – Esplode motore di aereo di linea a oltre 10000 metri

Uno dei due motori dell’Airbus A330-300, targato B-8970, il 3 dicembre è esploso in volo: “Abbiamo sentito un forte suono, un botto, e l’aeroplano è sceso di quota bruscamente, mentre allo stesso tempo vibrava con forza, ha raccontato un passeggero. Era chiaro che qualcosa stava andando storto”. Quando il motore è esploso l’aereo della China Eastern stava volando da Shanghai Hongquiao a Hong Kong (Cina) a 11 mila metri. Vari passeggeri hanno gridato, si sono accese le luci di emergenza e sono scese le maschere dell’ossigeno. Per venti minuti, dopo aver lasciato 10400 metri, l’aereo ha continuato a vibrare, fino a che i piloti non sono riusciti a stabilizzarlo. A quel punto i piloti hanno potuto spiegare cosa stava succedendo, e informare i passeggeri che bisognava compiere un atterraggio di emergenza, e che il volo MU-721 sarebbe stato dirottato su Xiamen. Difatti una volta che l’aereo è atterrato, i passeggeri sono stati sbarcati fuggendo inorriditi. Durante l’evacuazione dell’aereo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nove persone sono rimaste ferite, comprese abrasioni o inalazione di fumo.