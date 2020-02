Cina – Coronavirus: pronti al rientro nove italiani da Wuhan

Nel pomeriggio nove italiani lasceranno Wuhan, città cinese epicentro del coronavirus, a bordo di un aereo britannico che trasporterà anche cittadini di altri paesi europei. Rientrerà in patria anche il 17enne di Grado che era rimasto bloccato in città a causa di una febbre, risultata poi non collegata al virus. Il volo arriverà alla base della Raf di Brizenorton, da dove i connazionali verranno poi prelevati da un aereo italiano diretto a Pratica di Mare. I nove italiani verranno poi messi in quarantena presso l’ospedale militare del Celio.