Cercola – Minaccia il figlio con un punteruolo per 1000 euro, 42enne arrestato

Pretendeva 1000 euro dal figlio, per comprare droga come in altre occasioni. Uno scenario insolito che spesso si registra a parti inverse.

L’uomo, un 42enne di Cercola, ha raggiunto il figlio nell’hotel di famiglia.

Armato di un oggetto appuntito lo ha minacciato e ha preteso il denaro. Il giovane si è rifugiato in auto ed è fuggito con la madre. Il 42enne, intanto, è riuscito a colpire uno degli pneumatici e lo ha forato.

Poi si è trattenuto nella struttura e ha danneggiato alcuni oggetti.

Le vittime hanno raggiunto la tenenza di Cercola e raccontato tutto ai Carabinieri.

Il 42enne, ancora in hotel e visibilmente agitato, è stato arrestato pochi istanti dopo. Per lui il carcere di Poggioreale, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.