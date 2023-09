Torre del Greco- Ultimati i lavori, riaperta al transito via Scappi

Interventi ultimati prima del previsto, prima dell’avvio delle scuole

Con un giorno di anticipo rispetto al previsto, attorno alle 11 di questa mattina, lunedì 11 settembre, è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia il primo tratto di via Scappi, quello che dall’incrocio con via Curtoli e via Montedoro conduce alla bretella di collegamento con il vicino casello autostradale. L’arteria era stata chiusa per lavori urgenti e non più rinviabili legati alle cattive condizioni del manto strada.

“In perfetta sincronia con il cronoprogramma dei lavori – fanno sapere il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Michele Polese – anzi addirittura in anticipo e prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono stati ultimati i lavori e riaperta al traffico via Scappi. È stato riapposto il basolato lungo il primo tratto della strada, eliminando gli antiestetici e soprattutto pericolosi ‘rattoppi’ che da tempo interessavano la zona, con forti polemiche da parte dei residenti e degli automobilisti”.