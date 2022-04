Cercola – Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo

Violenza di genere a Cercola, dove i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Nola un 46enne del posto per diversi episodi di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, trasferito in carcere, dovrà scontare la pena di 11 mesi di reclusione.