Torre del Greco – Fa irruzione in casa dell’ex moglie: fermato 35enne

È notte fonda a Torre del Greco quando i carabinieri sono intervenuti a via degli agricoltori. Un uomo, ha 35 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, ovvero alla ex moglie, è riuscito ad entrare nell’abitazione della donna. Ha forzato la porta finestra del balcone e una volta entrato aveva preso le chiavi di casa chissà per quale intento. La donna, presente in casa, ha chiesto aiuto ai Carabinieri che, accertata la violazione della misura cautelare cui era sottoposto l’uomo, sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 35enne.