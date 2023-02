Catanzaro – Turris 1-0: corallini sconfitti di misura, ai calabresi basta una rete di Sounas

Ancora sconfitta per la Turris che cede il passo al Catanzaro tornando a casa con zero punti nonostante un buon secondo tempo. Gli uomini di Fontana si trovano subito sotto non riuscendo a trovare una reazione nella prima frazione di gioco, complice un attacco troppo sterile e privo del bomber Maniero non al meglio. Nel secondo tempo i corallini ci provano ma i padroni di casa, nonostante l’inferiorità numerica per 20 minuti, non corrono particolari pericoli e conquistano l’intera posta in palio.

Primo tempo

Al 7′ Catanzaro avanti, la sblocca Sounas con un tap-in vincente

Al 11′ ancora Catanzaro in avanti con Verna che ci prova da fuori area, ma salva l’estremo difensore corallino.

Al 39′ ci prova Sounas dall’interno dell’area di rigore, ma blocca Fasolino.

Secondo tempo

Al 63′ vicinissimo al raddoppio il Catanzaro con Vandeputte che scavalca Fasolino con un tocco sotto, ma Miceli salva sulla linea.

Al 72′ la Turris va vicinissima al pareggio con Leonetti che riceve da Zampa in area di rigore, ma a tu per tu col portiere sbaglia.

Al 74′ Catanzaro in dieci. Espulso Ghion per doppia ammonizione.