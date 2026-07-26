Cronaca
Castellammare/Gragnano – Droga dietro una madonnina, coltelli in strada e detenuti evasi. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri
Cronaca
Denunciato per droga un 20enne di Gragnano. Addosso 14 grammi di hashish già dosati e pronti per essere smerciati.
Perquisizione fruttuosa anche quella condotta su un 26enne stabiese, trovato in strada con un coltello da cucina di 28 centimetri.
Ancora droga a Gragnano. Marijuana, 60 grammi trovati alle spalle di una madonnina di ceramica, posizionata nella scala condominiale di una palazzina popolare.
9 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura, due di questi sono minori.
Non sono mancati i controlli alla circolazione. 19 le contravvenzioni notificate per violazioni al codice della strada.
317 le persone identificate, 167 i veicoli ispezionati. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.
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