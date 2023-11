Castellammare – Furto di uno scooter, 2 arresti

In data 23.11.2023 il Commissariato di PS di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tore Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di due soggetti, gravemente indiziati del delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Castellammare di Stabia li 5/9/2023.

Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica ed espletate da personale del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, hanno permesso di cristallizzare un grave quadro indiziario nei confronti degli arrestati ni merito ai fatti a loro ascritti.

I due indagati, in orario mattutino, si sarebbero impossessati di uno scooter regolarmente parcheggiato e chiuso in via Traversa Cantieri Mercantili di Castellammare di Stabia per poi allontanarsi dalla zona, raggiungendo Napoli, ove venivano controllati da una pattuglia della Polizia Locale, a bordo del motociclo appena rubato.

La visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza sul luogo del furto, la comparazione dei rilievi fotodattiloscopici effettuati presso li G.I.P.S. di Napoli, li raffronto tra i frames e i riscontri ottenuti dalla denuncia querela della persona ofesa, il controllo subito dagli indagati ni Napoli a bordo del veicolo rubato, sono elementi che confermano li grave quadro indiziario nei confronti dei due arrestati.

Sulla base di queste risultanze, il GIP, su richiesta di questa Procura, ha applicato nei confronti di uno degli indagati la misura della custodia cautelare ni carcere e nei confronti dell’altro quella degli arresti domiciliari, ritenendo la sussistenza del pericolo di commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.

All’esito delle formalità di rito, uno dei due arrestati è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia, mentre l’altro è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.