Castellammare di Stabia – Rubano in un appartamento. Arrestati due fratelli

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Cosenza a Castellammare di Stabia hanno notato un uomo parlare al telefono fuori uno stabile e, poco dopo, tre uomini uscire dallo stesso edificio con una borsa in mano; i quattro si sono allontanati rapidamente verso un’autovettura parcheggiata poco distante.

I poliziotti li hanno raggiunti riuscendo a bloccare due di essi nell’auto parcheggiata mentre gli altri due, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce; inoltre, gli agenti hanno trovato i due uomini in possesso di una borsa da donna contenente diversi monili in oro e 7 orologi nonché di alcuni arnesi atti allo scasso ed hanno, altresì, accertato che avevano rubato la borsa in un appartamento dello stabile da cui erano usciti poco prima.

A.P. e P.P., napoletani di 57 e 59 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto in abitazione; infine, la refurtiva è stata restituita al proprietario.