Boscoreale – Rubinetti a secco per lavori programmati il 23 febbraio: le info

Comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di BOSCOREALE.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 10:00 alle 14:00 di giovedì 23 febbraio 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

LARGO MONS.MATTEO SPERANDEO

PROLUNGAMENTO LUIGI OLIVA

TRAVERSA GIOVANNI DE FALCO

TRAVERSA I DI VIA LUIGI OLIVA

VIA ALFONSO CIRILLO

VIA AMEDEO

VIA ARMANDO DIAZ

VIA BENEDETTO CROCE

VIA CAMILLO PIROZZI

VIA ENRICO MESSALLI

VIA FRANCESCO CANGEMI

VIA GENNARO FALANGA

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIARDINI

VIA GIOVANNI DE FALCO

VIA GIOVANNI DELLA ROCCA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GROTTA

VIA LUIGI OLIVA

VIA MARIO PAGANO

VIA MASSERIA ROSA

VIA PROMISCUA

VIA ROSA

VIA SANFELICE

VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO

VIA STELLA

VIA TENENTE ANGELO CIRILLO

VIA VINCENZO BELLINI

VIA VINCENZO GUASTAFIERRO

VIA VITTORIO EMANUELE

VICO CAMILLO PIROZZI

VICO MUNICIPIO

VICO PASQUALE VANGONE

VICOLO COMIZI II

VICOLO ENRICO MESSALLI

VICOLO I COMIZI

VICOLO SANFELICE

LOCALITÀ GROTTA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio