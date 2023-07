Caserta – Evasione fiscale, misure cautelari per 5 imprenditori

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – sezione 3^ Criminalità economica, nei confronti di 5 imprenditori della provincia di Caserta, in quanto ritenuti gravemente indiziati di operazioni distrattive compiute con l’intento di sottrarsi al pagamento delle imposte.

In particolare, gli indagati, nel corso del tempo, avrebbero maturato ingenti debiti erariali e portato al dissesto le società ad essi riconducibili, non dando corso ai pagamenti fiscali e previdenziali e procedendo, nel contempo, ad una sistematica spoliazione del patrimonio aziendale ed al reimpiego del denaro frutto delle bancarotte.

È stato anche disposto il sequestro preventivo della somma di oltre 5 milioni di euro.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari, disposti in sede di indagini preliminari, avverso cui sono

ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari degli stessi sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.