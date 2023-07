Torre Annunziata – Atti sessuali con allieva minorenne, arrestato insegnante di musica

Nella giornata di ieri, 5.7.2023, personale del Commissariato di P.S. Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha tratto in arresto un insegnante di musica, abitante in Torre Annunziata, in quanto gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.).

Dalle attività di indagine, espletate dalla Polizia di Stato di Torre Annunziata e coordinate da questa Procura della Repubblica, è emerso che l’indagato, abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante di pianoforte e strumentalizzando la situazione di disagio psicologico vissuta dalla vittima, contravvenendo al potere/dovere di salvaguardarne l’integrità psico-fisica, avrebbe compiuto con un’allieva minorenne atti sessuali, consistiti, in particolare, in baci, toccamenti nelle parti intime e reciproci rapporti orali, nel periodo dall’ottobre al dicembre del 2022.

In particolare, l’indagato, al fine di compiere i predetti atti sessuali, avrebbe svolto lezioni di pianoforte non autorizzate con la minore, in orari nei quali la stessa non avrebbe dovuto trovarsi presso l’istituto scolastico, in mancanza di previa richiesta da parte dei genitori della giovane, in assenza di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico ed all’insaputa del Consiglio di classe, in definitiva auto-assegnandosi in maniera arbitraria l’allieva.

Nel mese di gennaio del 2023 l’indagato era già stato destinatario di altra misura coercitiva, applicativa del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, perché gravemente indiziato di avere commesso analogo reato ai danni di un’altra allieva minorenne, con la quale avrebbe compiuto atti sessuali nel periodo dal febbraio al maggio 2022.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.