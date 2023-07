Sorrento – Rapina attività commerciale, fermato un uomo

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Marina Piccola per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla titolare dell’attività commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo averla minacciata e spintonata, le aveva sottratto una busta contenente del denaro per poi darsi alla fuga.

Poco dopo, gli operatori, nel transitare in via degli Aranci, hanno notato un agente libero dal servizio che stava inseguendo un uomo indicandolo quale autore di un furto ai danni di una donna in un supermercato di via Sersale; questi ultimi lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 20 euro, di una confezione di profumo e di un paio di occhiali da sole.

I poliziotti, dopo averlo identificato per R.E., 31enne napoletano con precedenti di polizia, hanno accertato, grazie alle descrizioni fornite, che si era reso responsabile della rapina in via Marina Piccola e di un furto ai danni di una profumeria nonché, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcune attività commerciali, di furto in un negozio di ottica e di quello ai danni della donna in via Sersale; pertanto lo hanno arrestato per rapina, furto con strappo e furto.