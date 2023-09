Canada – Camion perde alveari, 5 milioni di api in fuga

Cinque milioni di api hanno invaso una strada dell’Ontario, in Canada, dopo che un camion che trasportava gli insetti a casa dopo l’impollinazione ha perso il suo carico. Per gli automobilisti e gli abitanti della zona è stato il panico, mentre gli apicultori cercavano di riportare indietro le api salvando loro la vita. Il primo apicultore giunto sul posto è stato punto ripetutamente, ma non ci sono stati feriti gravi in seguito al disperdersi dello sciame.