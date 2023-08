foto da Wikipedia

Nuova Zelanda – Uccello preistorico ritenuto estinto ritorna nel lago Whakatipu Waimāori

La scorsa settimana 18 uccelli takahē sono stati rilasciati dopo che erano trascorsi circa 100 anni dalla loro comparsa sull’isola. Per i Ngāi Tahu, la tribù che vive in queste terre, si tratta di un evento molto importante, poiché segna il ritorno alla natura degli uccelli con cui vivevano i loro antenati, su terre che avevano lottato duramente per riconquistare dopo una lunga battaglia legale. Tūmai Cassidy , della tribù Ngāi Tahu, Maori che vive nel sud della Nuova Zelanda, afferma: “Hanno un aspetto quasi preistorico. Visti di fronte, i loro corpi sembrano una sfera quasi perfetta e, combinati con il loro piumaggio blu-verde, sembrano la Terra su due zampe rosse.” O’Regan , un Ngāi Tahu rangatira (anziano) riferisce: “Qualcuno una volta ci chiamò, la terra degli uccelli ambulanti. Ci sono poche cose più belle che guardare questi grandi uccelli galoppare su un terreno su cui non camminano da più di un secolo.” Gli uccelli takahē si sono evoluti e adattati a un ambiente privo di mammiferi terrestri, quindi non hanno sviluppato la capacità di volare e quindi hanno “riempito” le nicchie dell’ecosistema che sarebbero state occupate dai mammiferi se fossero esistiti. Sono alti circa 50 cm e vivono in montagna. Secondo alcuni fossili rinvenuti, la loro presenza risale almeno al Pleistocene preistorico (periodo di tempo geologico). I takahē erano stati ufficialmente dichiarati una specie estinta dal 1898, poiché la loro popolazione, già ridotta, cominciò a essere sterminata dall’arrivo di animali dall’Europa, come struzzi, lepri, furetti, gatti e ratti. Dopo la loro riscoperta nel 1948, il loro numero oggi ammonta a circa 500 e cresce ad un ritmo di circa l’8% all’anno. Inizialmente gli ecologisti avevano intrapreso la raccolta e l’incubazione artificiale delle uova, per evitarne il consumo da parte dei predatori. Dopo la schiusa, i pulcini venivano nutriti e allevati da lavoratori che indossavano costumi che imitavano i caratteristici becchi rossi degli uccelli. Il Dipartimento di Conservazione (DOC) ha poi introdotto questi uccelli in alcuni santuari dell’isola e nei parchi nazionali per proteggerli. Gli esperti sperano che se le coppie appena liberate si adatteranno alla nuova casa, saranno seguite da altri 7 uccelli in ottobre e fino a 10 giovani takahē all’inizio del prossimo anno. Il loro lavoro per conservare il takahē fa parte di uno sforzo molto più ampio in Nuova Zelanda per proteggere i suoi uccelli unici e minacciati. Il Paese è nel bel mezzo di uno sforzo nazionale per eliminare i predatori più pericolosi introdotti nel suo ecosistema, ratti, sosum e struzzi, entro il 2050. Per i Maori, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi uccelli sono molto importanti poiché le loro piume venivano raccolte e intrecciate per realizzare mantelli. Ma anche per la Nuova Zelanda, il ritorno degli uccelli takahē è una vittoria notevole , poiché sono tra le creature più rare al mondo.