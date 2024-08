Calabria – Rubano le pedane per l’accesso in spiaggia ai disabili: denunciati tre giovani

Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un tentativo di furto sul lungomare di San Ferdinando. Il militare, da poco assegnato alla locale Stazione, ha notato tre giovani intenti a rimuovere le pedane di plastica installate dal Comune per consentire l’accesso alla spiaggia, in particolare alle persone con disabilità. Insospettito dal comportamento dei ragazzi, il carabiniere ha immediatamente richiesto il supporto dei colleghi in servizio. All’arrivo della pattuglia, i militari hanno bloccato i tre giovani, scoprendo che parte delle pedane era già stata caricata su un’auto. Tra i fermati, uno è risultato essere minorenne. Dopo essere stati condotti in caserma per il completamento degli atti, le 11 pedane nascoste nel veicolo sono state sequestrate. I tre giovani, invece, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e interruzione di pubblico servizio. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari, e i coinvolti restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.