Roma – Sei arresti per furti in gioiellerie

A Roma i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato sei persone per aver svaligiato due gioiellerie.

Il modus operandi dei due furti è stato il medesimo. In entrambi i casi infatti, i criminali avevano affittato una stanza in una struttura ricettiva che si trovava al piano superiore dell’attività commerciale e, grazie ad un foro realizzato nel pavimento dell’abitazione, si sono calati all’interno delle gioiellerie, rubando preziosi per 50mila euro nel primo furto e 60mila nel secondo.

Gli investigatori sono risaliti all’identità degli arrestati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovavano all’interno e all’esterno delle strutture ricettive. I video infatti hanno consentito di individuare le automobili, parcheggiate nei dintorni e intestate ai criminali, che sono state utilizzate per fuggire con la refurtiva.