Cagliari – Crolla l’Aula Magna dell’università: nessun ferito

Paura a Cagliari per il crollo dell’aula magna della Facoltà di Lingue dell’università. Nessuno è rimasto ferito, i vigili del fuoco infatti non hanno trovato tracce che possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie.

“Cagliari, crollo Università: prosegue l’intervento dei vigili del fuoco per escludere la presenza di persone coinvolte. Nessun segnale rilevato dalle squadre dopo le prime verifiche, confermata l’indicazione della chiusura dell’aula magna all’ora del crollo”. Questo il tweet pubblicato sulla pagina ufficiale del Corpo dei vigili del fuoco.