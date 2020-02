Brescia- Napoli: 1-2. Rimonta azzurra firmata Insigne e Fabian Ruiz

Il Napoli batte il Brescia per 2-1, grazie ad una rimonta ad inizio ripresa firmata da Insigne (5’) e Fabian Ruiz che al 9’ sfodera il suo magistrale sinistro dal limite, che non lascia scampo a Joronen, rendendo inutile il vantaggio iniziale di Chancellor, che nel primo tempo, con uno stacco imperioso, aveva portato avanti le rondinelle. Partita ben giocata in avvio dagli uomini di Gattuso, che con Mertens vanno vicino alla rete in ben due occasioni: al 2’ ennesimo legno ed al 20’ bloccato da Joronen. Al 26’ però passa il Brescia su azione d’angolo con un bel gol di Chancellor. La rete bresciana spegne l’entusiasmo degli azzurri, evanescenti per il resto della prima frazione di gioco. Nella ripresa il cambio di marcia. Pronti via ed arrivano i due gol che decidono la gara. Raggiunto il vantaggio, gli uomini di Gattuso si limitano a controllare ed a portare a casa 3 punti fondamentali per la rincorsa all’Europa League.

Tabellino

Brescia- Napoli: 1-2 (p.t 1-0)

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason (65′ Skrabb); Dessena (85′ Ndoj); Zhmral, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Semprini, Mangraviti, Viviani, Spalek, Donnarumma. Allenatore: Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (86′ Allan), Elmas (76′ Zielinski); Politano, Mertens (67′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Callejon, Lozano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato.

MARCATORI: 26′ Chancellor (B), 49′ Insigne (N), 53′ Fabian Ruiz (N)

NOTE: Ammoniti Mateju, Martella, Dessena (B); Mertens, Elmas, Milik (N). Recupero: 0′ e 5′.