Brescia – Napoli 1-2, le pagelle: Fabian Ruiz spettacolare, Insigne incisivo

OSPINA 6: mai impegnato seriamente, abile come sempre a giocare con i piedi. Bravo ad anticipare di testa Balotelli nel finale. Difensore aggiunto

DI LORENZO 6,5: in fase difensiva non rischia nulla, si spinge appena ne ha la possibilità. Dialoga bene con Politano. Solido

MANOLAS 6,5: non ha colpe individuali sul gol di Chancellor. Nel complesso guida bene la difesa liberando senza badare troppo all’estetica. Concreto

MAKSIMOVIC 6,5: tocca molti palloni in uscita, svetta sulle palle alte. Sbroglia alcune situazioni potenzialmente pericolose. Arcigno

MARIO RUI 6: trova pochi sbocchi per le sue scorribande, resta più bloccato del solito. Riesce a tenere a bada la foga agonistica giocando con tranquillità. Calmo

FABIAN RUIZ 7: firma il gol vittoria con una splendida parabola tipica del suo repertorio. Ci riprova chiamando il portiere bresciano alla gran parata. Tante giocate di qualità, ha ritrovato lo smalto perduto. Spettacolare

DEMME 6: non ha vita facile, seguito a uomo si vede di meno in fase di costruzione. Buon contributo in interdizione, dimostra grande intelligenza tattica. Braccato. (dall’86’ ALLAN s.v.)

ELMAS 6: stavolta non trova molti varchi per esaltare le sue qualità. Prova inserimenti e percussioni a risultati alterni. Gara più di posizione. Saggio. (dal 76′ ZIELINSKI s.v.)

POLITANO 6: primo tempo in ombra, nella ripresa è più propositivo quando insiste nel creare la superiorità numerica. Bravo nei ripiegamenti. Prezioso

MERTENS 6: fallisce una ghiotta chance davanti al portiere, trova il gol nella ripresa ma è in fuorigioco. Non ispiratissimo ma comunque nel vivo del gioco. Vivace. (dal 67′ MILIK 6: contribuisce a tenere il possesso per amministrare il risultato. Sgomita e protegge palla, si sacrifica nel finale. Combattivo)

INSIGNE 6,5: realizza il rigore che da il via alla rimonta, crea spesso scompiglio con le sue discese. Buone trame di gioco negli ultimi sedici metri. Incisivo