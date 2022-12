Brasile – E’ morto Pelè: il campione brasiliano era malato e ricoverato da tempo

Non c’è l’ha fatta Pelè. L’asso brasiliano che dalla fine degli anni 50 ai primi anni 70 ha incantato il mondo del pallone è morto. Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè e soprannominato O Rey, è scomparso all’età di 82 anni.

Tra i più forti calciatori della storia del calcio, insieme a Maradona, Crujff e Messi, ha segnato 1.281 gol in 1.363 partite con le maglie del Santos e del Brasile.

Non si è mai misurato in Europa, ma la sua classe e le abilità mostrate nei mondiali lo piazzano nell’Olimpo del calcio. Tra i suoi record c’è quello dei mondiali vinti: 3 tra il 1958 ed il 1970, quest’ultimo ai danni dell’Italia.