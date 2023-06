Boscoreale – L’11 giugno appuntamento con il Mercato della terra Paniere vesuviano

Domenica 11 Giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si terrà in Piazza Vargas a Boscoreale l’appuntamento con il “Mercato della terra Paniere vesuviano” promosso dalla condotta vesuviana slow-food e Comune di Boscoreale.

Nell’edizione di questo mese saranno presenti i prodotti freschi di stagione come ciliegie del Vesuvio e di Airola(ospiti speciali), albicocche, zucchine,gelsi,patate novelle insalate, agrumi di giardino vesuviano e le produzioni artigianali realizzate dagli agricoltori vesuviani secondo i disciplinari dell’associazione.

Il Mercato della terra di Boscoreale è all’insegna del cibo buono, giusto e pulito e ha lo scopo di rafforzare il legame tra cittadini, produttori e istituzioni.

Mai come, in questo momento ,è fondamentale la cura del territorio e dunque valorizzare il prezioso lavoro degli agricoltori per la sicurezza idrogeologica e la tutela della biodiversità.

Il Mercato della terra di Boscoreale si svolge, da oltre sei anni, e rappresenta l’esperienza più consolidata nell’area vesuviana.La condotta vesuviana -attualmente- promuove con le Amministrazioni comunali altri due manifestazioni analoghe a Smma Vesuvianae a Sant’anasia.

Il Mercato della terra ritornerà a Boscoreale la seconda domenica di settembre dopo la pausa estiva.

Si ricorda che a Boscoreale è possibile visitare il nuovo museo del Parco nazionale del Vesuvio e gli scavi archeologici di villa regina oltre a scoprire le tante realtà consolidate o nascenti nel campo dell’accoglienzae delal ristorazione.

A cura della condotta vesuviana slow-food