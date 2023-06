San Giorgio a Cremano – Premio Massimo Troisi: presentata la XXIII edizione

La XXIII edizione del Premio dedicato al grande attore sangiorgese che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni è organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano e realizzata con il contributo della Regione Campania.

Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che consente a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità per l’ambito riconoscimento del Premio Massimo Troisi e di esibirsi su un palcoscenico di prestigio.

Prende il via il 26 giugno la XXIII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzione Artistica è firmata dall’attore Gino Rivieccio. Fino a sabato 1 luglio la manifestazione si svolgerà presso Villa Bruno, dove ogni sera si alterneranno ospiti nazionali e campani.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione, e fino a esaurimento posti. La prenotazione dei biglietti sarà possibile da sabato 10 giugno mediante la piattaforma EventBrite, raggiungibile direttamente dal portale www.e-cremano.it nella sezione dedicata al Premio Massimo Troisi. Inizio spettacoli ore 21.15

Il programma della kermesse è stato illustrato oggi 7 giugno in conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia dal direttore artistico Gino Rivieccio insieme al Sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, al Vicesindaco Pietro De Martino e alla presenza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha così commentato: “La scelta politica culturale della Regione è democratica: cerchiamo di valorizzare quante più espressioni dei nostri territori, diano respiro alle mostre e grandi teatri ma anche ai quartieri e alle iniziative innovative come questa di San Giorgio a Cremano – ha detto De Luca – Troisi oltre ad essere stato un grande artista è il simbolo del Sud e della sua umanità. Bellissimo il programma del premio. Continueremo a sostenere questo evento diventato simbolo della stagione turistica della Regione Campania”.

Il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha dichiarato in conferenza: “Ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca che sostiene fortemente il Premio Troisi, continuando a ricordare il nostro illustre concittadino con una importante kermesse e nel contempo a credere nell’obiettivo di dare possibilità di espressione ai nuovi talenti. Il Premio rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi, in quanto oltre ad essere un vero e proprio osservatorio sulla comicità e ad ospitare artisti nazionali e internazionali, valorizza una delle più belle ville del Miglio d’Oro, “Villa Bruno “che è uno dei gioielli storico-artistici di tutta l’area vesuviana”.

“Abbiamo un programma adatto a giovani e ai meno giovani. Per la quarta volta sono direttore, penso sempre a quello che sarebbe piaciuto a Massimo”. ha aggiunto il direttore artistico Gino Rivieccio.

PROGRAMMA

LUNEDI 26 GIUGNO

FONDERIA RIGHETTI ORE 18:30

Concorso Migliore Testo Teatrale, Sceneggiatura Cinematografica

E Scrittura Seriale Di Fiction Televisive

Presentazione del libro “TROISI 70”

MARTEDI 27 GIUGNO

PARCO DI VILLA BRUNO ORE 21.15

MASSIMILIANO GALLO in “Stasera, punto e a capo”

MERCOLEDI 28 GIUGNO

PARCO DI VILLA BRUNO ORE 21.15

MARIO BIONDI in concerto

GIOVEDI 29 GIUGNO

PARCO DI VILLA BRUNO ORE 21.15

Concorso Migliore Scrittura Comica | Concorso Migliore Corto Comico

presenta TITTA MASI

ospiti: TONY TAMMARO E I DIK DIK

VENERDI 30 GIUGNO

PARCO DI VILLA BRUNO ORE 21.15

Semifinale Concorso Migliore Attore Comico

presentano GINO RIVIECCIO e TITTA MASI

ospiti PAOLO CONTICINI, LINA SASTRI

CARMINE FARACO

SABATO 1 LUGLIO

SERATA DI GALA – PARCO DI VILLA BRUNO ORE 21.15

Finale Concorso Migliore Attore Comico

presenta FATIMA TROTTA con la “DISPERATA EROTICA BAND”

ospiti STEFANO DE MARTINO, gli attori di “MARE FUORI” , CLAUDIO LAURETTA, VINCENZO COMUNALE

PREMIO ALLA CARRIERA A ROCCO BAROCCO