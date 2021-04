Boscoreale – Emergenza Coronavirus: numeri in miglioramento, somministrate 3.233 dosi di vaccino

I dati relativi all’andamento del Covid-19 in città dal 7 al 16 aprile, contenuti nel report allegato, mostrano un miglioramento. In questi ultimi dieci giorni, infatti, il tasso medio percentuale tra tamponi effettuati e positivi riscontrati, si è attestato al 9,53%. In tale periodo sono stati eseguiti complessivamente 734 tamponi, di cui 664 negativi e 70 positivi.

Gli attuali positivi sono 273, mentre è salito a 41 il numero dei deceduti.

È migliorata anche l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, dato che viene preso a riferimento per determinare la collocazione della regione nelle varie fasce di rischio pandemico. Nella settimana dal 5 all’11 aprile l’incidenza percentuale nella nostra città si è attestata al 220,55% (il dato regionale è del 203,34%).

Al 13 aprile sono state somministrate 3.233 dosi di vaccino a cittadini boschesi, con un indice del 9%.