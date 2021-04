Ercolano – Caffè notturno al bar per 7 persone costa la chiusura alla titolare, tutti sanzionati

I carabinieri della tenenza di Ercolano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno sanzionato la titolare di un bar in Via Panoramica perché al suo interno, nella notte, sono stati trovati 7 clienti. Alcuni erano seduti anche a tavolo e sorseggiavano il caffè. L’attività è stata chiusa per 5 giorni e tutti i presenti sono stati multati.