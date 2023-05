Bologna – Napoli 2-2, le pagelle: Osimhen devastante, Bereszynski in crescita. Olivera sbadato

GOLLINI 6: sicuro in alcune prese basse, smanaccia come può la conclusione poi ribadita in rete da Ferguson. Può poco sul gol di De Silvestri. Presente

OLIVERA 5,5: non spinge tantissimo, in fase difensiva non stava demeritando poi soffre nell’ultima mezz’ora. Si perde De Silvestri in occasione del pari felsineo. Sbadato

KIM 6: si becca il giallo che gli fa saltare la passerella contro la Sampdoria. Meno appariscente del solito, si limita all’ordinaria amministrazione. Riposato (dal 78′ JUAN JESUS s.v.)

RRAHMANI 6: non si fa condizionare dall’ammonizione, presidia bene la zona con la solita applicazione. Nessuna sbavatura, tiene bene nel duello con Arnautovic. Tignoso

BERESZYNSKI 6,5: manda in porta Osimhen che sigla il raddoppio, poi è autore di una grande chiusura nel finale. Concede pochissimo a Barrow, grosso passo in avanti rispetto alla precedente uscita. Cresciuto

ANGUISSA 6,5: tanto lavoro in entrambe le fasi di gioco, si rende anche pericoloso dalle parti di Skorupski. Ruba tanti palloni coprendo vaste porzioni di campo. Tentacolare

LOBOTKA 6: tocca meno palloni del solito, spesso gli azzurri ricorrono al lancio lungo e a repentini ribaltamenti di fronte senza coinvolgerlo. Preciso quando viene chiamato in causa. Standby

ZIELINSKI 6: partecipa alla manovra inserendosi spesso tra le linee. Mancata la zampata finale e un po’ di lucidità nelle scelte. Dialoga comunque bene con i compagni. Coinvolto (dall’86’ GAETANO s.v.)

ZERBIN 6: ci mette impegno e determinazione, è mancata però qualità negli ultimi sedici metri. Resta nel vivo del gioco con risultati alterni. Da rivedere (dal 79′ ZEDADKA s.v.)

OSIMHEN 7,5: sblocca il match sfruttando un regalo del portiere rossoblù, sigla il raddoppio con un potente diagonale. Va vicino alla tripletta in un paio di occasioni, manda in tilt la difesa avversaria e ipoteca il titolo di capocannoniere. Devastante (dal 65′ SIMEONE 5,5: solita grinta al servizio della squadra ma non incide molto. Tocca pochi palloni e fa fatica a tenere alta la squadra. Spento)

KVARA 6,5: tenta sempre la giocata creando in ogni caso ansia alla difesa felsinea. Non mancano slalom e dribbling ubriacanti, ma anche qualche errore di precisione in area avversaria. Nel complesso ci prova sempre. Iperattivo (dal 65′ RASPADORI 5,5: non riceve molti palloni giocabili, entra in una fase di gara in cui l’inerzia cambia in favore dei padroni di casa. Si vede pochissimo. Inconsistente)