Black Friday – I consigli della Polizia Postale per acquisti sicuri

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il Black Friday. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che il Il Black Friday con le sue offerte imperdibili è un periodo estremamente fertile per il consumarsi di truffe ai danni dei consumatori resi vulnerabili dalla corsa all’acquisto del prodotto più conveniente e maggiormente scontato.I nostri consigli per non cadere nelle truffe

– UTILIZZARE UNA CONNESSIONE SICURA: preferire la rete di casa, evitando di procedere agli acquisti navigando su reti WiFi aperte.

– AVVALERSI DI SITI AFFIDABILI: verificare l’uso del protocollo https; controllare con attenzione che la URL sia corretta e che sul sito siano presenti le informazioni necessarie alla sua identificazione. Buona prassi è leggere le recensioni di altri clienti sul rivenditore e sul prodotto.

– DIFFIDARE DI OFFERTE ESTREMAMENTE VANTAGGIOSE: il metodo più utilizzato dai truffatori è proporre occasioni imperdibili inviando e-mail e messaggi che inducono la vittima a raggiungere l’annuncio cliccando su link allegati. Verificare le offerte direttamente sul sito ufficiale evitando di utilizzare i link o QRcode suggeriti nel messaggio.